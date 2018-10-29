На виборах президента Бразилії переміг ультраправий кандидат Жаїр Болсонару. У другому турі за нього проголосували 56% виборців. Його суперником був кандидат від лівої Партії робітників.

У передвиборній кампанії Болсонару обіцяв боротися зі злочинністю в бразильських містах, а також - викорінити корупцію у країні.

Ноовобраного главу держави нерідко називали "бразильським Трампом" через расистську риторику та різкі висловлювання щодо жінок.