В Індонезії виявили місце падіння пасажирського Боїнга 737, який зник з радарів. Літак впав у море біля острова Ява. На облавку було 188 людей. Поки що невідомо, чи хтось із них вижив.

Лайнер утратив зв'язок із землею за 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панкалпінанг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години. Керівник агенції з надзвичайних ситуацій опублікував фото перших знайдених уламків та особистих речей пасажирів. Пошукова операція триває.

"Спочатку ми проведемо обстеження за допомогою ультразвукового сканера, а тоді спорядимо дайверів на пошуки бортового самописця. Сподіваємося, що зможемо знайти і чорну скриньку, і сам літак, який зазнав аварії", - заявив Соерянто Тайоно, голова національного комітету з безпеки транспортування.