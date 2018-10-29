Із Сальвадору вирушила колона мігрантів до США [ Редактировать ]
Іще одна колона мігрантів вирушила у напрямку США. Цього разу три сотні людей ідуть за американською мрією із Сальвадору. Вони надихнулися прикладом попереднього каравану, який згуртувався у Гондурасі 2 тижні тому. Зараз у ньому вже кілька тисяч людей, які прямують Мексикою. До США їм іще півтори тисячі кілометрів.
У Вашингтоні заявили: до країни мігрантів не пустять. Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен закликала людей змінити свої плани. Поки що безрезультатно.
"У мене двоє дітей у США. І я уже шість років їх не бачив, оскільки мене депортували звідти. Вони зробили це несправедливо, тому я повертаюся туди. Уявіть собі нашу ситуацію, вона дуже складна. Зрозумійте, ми не знаємо, що робити", - говорить Мауріціо Галеадес, мігрант із Гондурасу.
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