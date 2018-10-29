Праздник Хэллоуин пришел к нам из стран Европы и США. Хэллоуин имеет глубокую историю, свои традиции и суеверия. Что же скрывается за этим необычным праздником, и как его нужно правильно проводить?

Приметы на Хэллоуин

Согласно древним легендам, в ночь на 31 октября друиды собирались вокруг костра и приносили жертвы злым духам, чтобы умилостивить их. Кельты верили, что в эту ночь духи умерших приходят из загробного мира. И чтобы не стать их жертвой, под вечер люди выносили за порог своего дома пищу, дабы мертвые были благосклоннее.

Сейчас это поверье переросло в укоренившуюся традицию, когда дети переодеваются в шкуры животных, надевают маски и стучатся в дома, чтобы забрать то, что причитается духам. Как правило, люди охотно открывают двери переодевшимся в духов детям. Если же кто-то не захочет открыть дверь, то ряженые по традиции могут слегка напакостить негостеприимным хозяевам, к примеру, измазать ручку двери сажей.

Как известно, самым главным атрибутом праздника является тыква, а точнее тыквенная голова. Она является символом окончания сбора урожая. Обычно ее заготавливают задолго до самого праздника: вырезают мякоть и делают глаза и рот. Внутри тыквы вставляется свеча.

В Хэллоуин принято гадать. В этот день духи становятся очень активными, поэтому многие девушки стремятся узнать судьбу именно в эту таинственную ночь. Существуют несколько старинных гаданий, которые использовались еще в глубокой древности.

В эту ночь девушка может увидеть своего суженого.

Для этого она должна взять красное яблоко, зажженную свечу в подсвечнике и зеркало. Свет в помещении должен быть выключен. Свечу необходимо поставить рядом с зеркалом. После этого нужно вглядеться в зеркало. Параллельно необходимо либо ест яблоко, либо расчесывать волосы. Суженый покажется в отражении, он как будто бы будет стоять за спиной гадающей. Этот способ гадания очень непредсказуемый. Вы можете привлечь не только образ будущего супруга, но и зазвать непрошеных гостей - злых духов. Если подсвечник вдруг упал, гадание на суженого необходимо тут же прекратить, так как это признак присутствия злых духов.

Особое внимание люди уделяли снам в ночь Хэллоуина. Если в эту ночь приснится вода, стекло или камни, то это предвестник удачи. Если приснится дождь, ураган или цветы, ждите неприятностей.

Существует еще много поверий и примет касаемо этого праздника. Как правило, люди подмечали все, что происходило с ними в этот день, ведь от этого зависело их будущее на ближайший год.

Для привлечения удачи люди надевали одежду наизнанку. Тем самым они сбивали духов с толку и те не могли им навредить.

В доме, как правило, зажигались свечи, чтобы отпугнуть духов. Если же свечи гасли, это считалось признаком того, что злые силы все же вошли в дом. Для того, чтобы защитить своей дом от влияния злых духов, порчи и несчастий, принято до захода Солнца в карнавальном костюме с факелом в руках обойти свой дом три раза против часовой стрелки.

Если в ночь Хэллоуина в доме увидеть паука, то это значит, что дом оберегает ваш умерший родственник, который таким образом предупреждает, что в этом году вам грозит опасность. Если в эту ночь вы хотите увидеть настоящую ведьму или злого духа, необходимо одеть всю одежду шиворот-навыворот и наизнанку, выйти на улицу и пойти задом наперед.

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