Поскольку НКРЭКУ повысила товарную продукцию "Укргидроэнерго", то рынок тепловой генерации, а вместе с ним и угольный сектор, потеряют около 1 млрд.грн. Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



"Мое сознание не может воспринять, почему 16 октября НКРЭКУ, регулятор, принял такое решение, и тем самым вымыл почти 1 млрд. гривен с рынка тепловой генерации.

Пострадают угольщики. Ведь снизили в тарифе на тепловую электроэнергию цену на уголь до 2090 грн. с 2535 грн. Это сильно ударит по угольщикам государственных шахт, потому что господдержки не выделено, в госбюджете на 2019год не закладывает государство поддержки, повышая цены на газ для потребителей, запускает виток подорожания всего – и тепла, что в итоге убивает отечественную угольную промышленность. И это тогда, когда уголь за рубежом покупается по цене 3200-3500 грн./тонна", - отметил Михаил Волынец.

По его словам, когда регулятором принималось такое ключевое для отрасли решение, как изменение цены угля в тарифе ТЭС, трудовые коллективы и профсоюзы остались в стороне, а теперь придется думать о последствиях "лоббирования интересов гидроэнергетики".

"Нужно говорить о последствиях. Более быстрыми темпами разрушение угольной промышленности, удар по тепловой генерации, которая обладает уникальными возможностями регулировать мощность в пиковые часы и часы минимального потребления. Мы уже наблюдаем голодовки на госшахтах, нахождение шахтеров под землей в знак протеста, а впереди зима – отопительный сезон. 261 млн. грн. Госшахты недополучат. Это почти месячный фонд зарплаты, это немало. Задолженность сегодня по зарплате на госшахтах - 875 млн. грн. А с первого ноября добавится еще 530млн. грн.", - считает Михаил Волынец.

По мнению Михаила Волынца, от решения регулятора пострадают как сами угольщики, так и потребители.

"Тариф для гидро вырос на 43%, и я не знаю, кто это пролоббировал и кто за этим стоит. Кто подал идею, кто приложил руку к уничтожению угольной промышленности? Ведь принятые решения – это удар по угольной промышленности, пострадают все потребители. Если не будет отечественного угля, нужно будет покупать импортный, и мы тем самым профинансируем экономику и работу шахтеров в Австралии, ЮАР, России и Польше. А свои тем временем шахтерские города будут в стагнации и упадке", - уверен Михаил Волынец.

Напомним, 16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы и инвестпрограмму Укргидроэнерго, повысив тариф на 43%.

Как ранее сообщалось, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, Постановление НКРЭКУ (№ 1486 от 28.12.2017) о повышении тарифа на отпуск электроэнергии государственной компании

"Укргидроэнерго" может войти в конфликт с законодательством Украины и быть по сути незаконным.

Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в2016-м - 78%, а в прошлом году - только 60%.