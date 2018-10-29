Каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что у него горят уши. Это может объясняться несколькими причинами. Об этом пишет Сutlife.

Во-первых, человек чувствует, что уши начинают по-настоящему гореть, когда ему становится очень стыдно.

Во-вторых, уши наливаются кровью, если человек усиленно решает какую-то сложную задачу, требующую умственных усилий.

В-третьих, крайнее волнение - это тоже причина для горения ушных раковин.

В-четвертых, когда уши у человека отморожены и он заходит с холода в теплое помещение, наблюдается усиленное покраснение кожных покровов ушей. Количество ситуаций, когда вдруг начинают гореть уши, на самом деле очень большое. Как к этому относиться? О чем это говорит? На этот счет существуют и научные объяснения, и народные приметы.

Народные приметы, почему горят уши

Самая распространенная примета убеждает, что уши горят, если кто-то человека вспоминает.

Если горит правое ухо: к чему это?

Если покраснело правое ухо, кто-то на вас явно рассержен: Вас ругают за что-то, осуждают, говорят плохие вещи. Более мягкий вариант этой приметы гласит о том, что вас просто кто-то ищет, не может дозвониться, хочет срочно вас увидеть.

Есть еще одна примета по поводу правого уха: если оно горит, кто-то говорит о вас правду - неважно, хорошая она или плохая.

Если горит левое ухо: к чему это?

Гораздо лучше, если у вас загорелось левое ухо. Это свидетельствует о том, что вас никто не ругает: просто кто-то вспомнил вас в каком-то разговоре. Это ни в коем случае не агрессивное отношение. Вспомнить могут друзья, мама или просто знакомые, которые хорошо к вам относятся.

Вторая примета гласит, что левое ухо горит в том случае, если о вас говорят неправду.

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