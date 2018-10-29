Всего за неделю заболевших стало на 14,2% больше. Илл.: pixabay.com

В Киеве за неделю 22-28 октября зарегистрировали 11 390 больных гриппом и ОРВИ. Для сравнения, за предыдущую неделю гриппом и ОРВИ заболели 9778 человек.

Таким образом наблюдается рост числа заболевших за неделю на 14,2%, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник 29 октября, передает пресс-служба ведомства.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 3619 человек (рост на 22,2%), детей - 8120 (рост на 14,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 71,3%, а на предыдущей неделе - 71,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%: 3249 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за неделю 22-28 октября госпитализировано 89 человек, из них 81 ребенок. С начала эпидсезона, с 1 октября 2018 года, от гриппа привито 6325 человек, в том числе 1615 детей.

В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 55,1%.

Ранее украинцев предупредили, что в стране с осени будут циркулировать три штамма вируса гриппа.