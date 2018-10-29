В винницкий приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия, ворвались двое неизвестных мужчин и жестоко избили беременную женщину, после чего скрылись.

ЧП произошло вечером 27 октября: злоумышленники с масками на лицах проникли в помещение убежища, угрожая вахтеру предметом, похожим на пистолет, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области 29 октября.

Затем нападавшие нанесли телесные повреждения 26-летней женщине, которая находится на 8 месяце беременности. После избиения злоумышленники забрали ее телефоны и скрылись на автомобиле.

Пострадавшую госпитализировали, жизни женщины и ребенка угрозы нет.

Полицейские нашли автомобиль "Митцубиси", на котором передвигались злоумышленники, и изъяли вещественные доказательства. Уже задержали одного из злоумышленников, другого преступника разыскивают,

Открыто уголовное производство по статье "разбой". За такое преступление предусмотрено наказание - от семи до двенадцати лет заключения.

Ранее в Киева беременная женщина обворовала авто после ДТП и оказала сопротивление полиции.