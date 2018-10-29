Ангела Меркель уходит из политики [ Редактировать ]
29 октября канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ее нынешняя каденция - последняя на посту канцлера.
Она заявила, что она несет личную ответственность за "плачевные" результаты своего Христианско-демократического союза (ХДС), передает корреспондент "Европейской правды".
"Как канцлер и как председатель ХДС, я несу ответственность и за победы, и поражения", - сказала Меркель на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги выборов в парламент Гессена.
Таким образом она подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в начале декабря.
Меркель добавила, что после завершения своего срока в 2021 году не планирует баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.
"Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, подчеркнув, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.
Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года. При этом многие немцы недовольны политикой Меркель.
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