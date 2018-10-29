Громади мають сформувати власні стратегії культурного розвитку - на цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко на відкритті Міжнародної конференції "Коли територія набуває ідентичності". Її проводять у рамках Житомирського фестивалю сучасної культури "Жовтень у "Жовтні".

Протягом двох днів експерти з України, Польщі, Нідерландів та Литви обговорюватимуть формування місцевої культурної ідентичності. Важливість відродження знакових осередків місцевої культури відзначила і перша леді України Марина Порошенко.

"Кінотеатр "Жовтень" завжди був культурним осередком для житомирян. Я хочу висловити сподівання, що саме з цього фестивалю розпочнеться відродження такої знакової для Житомира споруди", - наголосила Марина Порошенко, голова благодійного фонду "Петра Порошенка".

"Український культурний фонд фінансує стартапи культури. І ці стартапи культури набагато глибше будуть працювати на економіку України, ніж просто будь-яке підприємство в тій чи іншій галузі", - наголосив Генадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.