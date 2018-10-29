Мешканців Сум залишили без опалення [ Редактировать ]
Мерзнуть і мешканці Сум. Опалювальний сезон мав би розпочатися, однак люди залишаються без тепла і гарячої води.
Поки міська влада веде перемовини з "Нафтогазом", сумчани готуються вийти на протест. На акції протесту 31 жовтня вимагатимуть відновлення теплопостачання й скасування підвищення тарифів на газ.
Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5 відсотки. Влада називає таке рішення "вимушеним кроком".
"Як може житься без тепла і без води?! Боліємо потихеньку, вік - уже 70 років. Подумайте, хай вони подумають", - обурена Валентина, мешканка міста Суми.
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