Мерзнуть і мешканці Сум. Опалювальний сезон мав би розпочатися, однак люди залишаються без тепла і гарячої води.

Поки міська влада веде перемовини з "Нафтогазом", сумчани готуються вийти на протест. На акції протесту 31 жовтня вимагатимуть відновлення теплопостачання й скасування підвищення тарифів на газ.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5 відсотки. Влада називає таке рішення "вимушеним кроком".

"Як може житься без тепла і без води?! Боліємо потихеньку, вік - уже 70 років. Подумайте, хай вони подумають", - обурена Валентина, мешканка міста Суми.