Утім, є випадки, коли й годі шукати крайнього. У Шепетівці "Нафтогаз" посварився з місцевим постачальником тепла. Як наслідок - мерзне ціле місто. Хто може - встановлює індивідуальні системи опалення, а хто не може... тому хіба що Бог допоможе.

Про заручників енергетичного конфлікту - розкажуть наші кореспонденти.

До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач. Вмикає його увечері, коли в квартирі стає дуже холодно. Вдень гріє духовка. Жінка розуміє: щоб оплатити рахунки, пенсії навряд чи вистачить.

"Буде крутити лічильник, мені доведеться платити. Так як я отримую 1700 пенсії, цікаво - скільки воно в мене "накрутить", - бідкається Лариса Вінер, жителька Шепетівки.

Забезпечує жителів теплом комерційне підприємство "Шепетівка Енергоінвест". Саме йому в 2011 році міськрада передала на обслуговування усі котельні. Напередодні опалювального сезону компанія запевнила - проблем з обігрівом не буде.

"В нас є на даний момент нашого ще за той рік проплачені. Якщо не помиляюся, чи 240 чи 280 тисяч кубів. Тобто,, що ми можемо зараз пускати і нам на півтора місяця його вистачає на всі котельні", - стверджує Володимир Кушнір, головний інженер ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

"Нафтогаз" не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги. "Шепетівка Енергоінвест" завинила майже 60 мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник підприємства, звинувачує в усьому державу.

"В мене борг перед "Нафтогазом" офіційно 56. Різниця в тарифах не відшкодована - 40. - Хто не відшкодував? - Держава, державний бюджет", - стверджує Олександр Пустовойт, гендиректор, співвласник ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

Здавалося б, причина зрозуміла, - якби не ось цей документ. З держбюджету на рахунок "Шепетівки Енергоінвесту" за останні півтора року надійшло 52 мільйони гривень. Плюс - гроші населення та бюджетників. Отож, погасити борг перед "Нафтогазом" підприємство могло, - переконаний міський голова Шепетівки.

"Отримуючи інформацію з "Нафтогазу", мене завжди вражає момент той, що сума заборгованості, яку вони нам подають щорічно "Енергоінвеста" перед "Нафтогазом" - вона практично не змінюється і балансує в межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто, куди зникають кошти, які держава перераховує на рахунки "Енергоінвеста" - невідомо", - запевняє Михайло Полодюк, міський голова Шепетівки.

Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з "Шепетівка Енергоінвест". Однак бізнесмени - відмовилися. Нині тривають суди.

" 24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міськради. Його юрист, була в нас на нараді сказала, що вони будуть подавати апеляцію і нічого не збираються нам передавати", - розповідає Михайло Полодюк, міський голова Шепетівки.

Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада ще минулоріч відключила від центрального опалення усі дитсадки і 8 шкіл із 10. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші на спорудження виділили з місцевого бюджету.

"Ми маємо вже своє опалення і маємо вже можливість регулювати температуру в закладі", - говорить Наталя Шахрай, завідувачка дитсадка "Дзвіночок".

Переходять на індивідуальне опалення й місцеві жителі. Від послуг котелень відмовилися понад тисяча сімей. Що робити іншим, кому таке опалення не по кишені, - наразі невідомо. Як і невідомо, коли в квартирах - потеплішає.