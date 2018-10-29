7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові - українські спортсмени повернулися з Ігор Нескорених у Сіднеї з цілим набором медалей різного ґатунку. Вони поліпшили свій минулорічний результат.

Утім, це - не головне, кажуть хлопці. Поліна Спасенко продовжить.

"Руснів пишається тобою!"

Ледь не півсела приїхало привітати медаліста "Ігор Нескорених" - Василя Омельченка.

"Молитви були почуті - дві медалі виборов. Першу - стрибки - срібну, і золоту по бігу", - говорить Тетяна Федонюк, однокласниця українського чемпіона.

Свого колегу готуються вітати патрульні поліцейські.

"Плакат сьогодні вранці малювали".

Попри ампутацію ноги Юрій Дмитренко виборов у Сіднеї одрузу два "срібла" - у метанні диска та штовханні ядра.

"Юра - якраз той хлопець, з якого можна брати приклад - він постійно тренується в нашому залі департаменту", - говорить Євген Мамушкін, старший лейтенант поліції.

І ось нарешті українські Нескорені виходять з терміналу.

Медалей в української збірної більше, ніж учасників. 15 спортсменів привезли з Австралії 20 медалей. Свою срібну Олександр Зозуляк завоював у стрільбі з лука.

"Грамів сто, напевне"

Вчитися професійно стріляти з лука ветеран почав менше року тому. Для змагань йому виготовили спеціальний спортивний протез руки. Звикати до нього довелося в останній момент - за місяць до відльоту в Австралію.

"Я вже там похапцем тренувався з ним, що б якось до нього призвичаїтись. Правда, він трошки поламався, але це не важливо. Вдалося з ним виступити", - говорить Олександр Зозуляк, учасник "Ігор Нескорених".

Попереду у спортсменів нові тренування. Кілька учасників збірної змагатимуться у паралімпійських іграх.

"Дух нескорених це що? Бути рівним серед рівним, бути спільнотою загальною ветеранською, змагатися тренуватися. Навіть після важких поранень, ампутацій - життя триває", - запевняє Сергій Ільницький, капітан української збірної.

Наступні "Ігри Нескорених" проведуть за два роки у Голландії. Україну представлятимуть уже нові ветерани - такі правила змагань. Цього ж року по всій Україні відбудуться відбіркові тури.