"Ігри Нескорених": які нагороди вибороли українські спортсмени [ Редактировать ]
7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові - українські спортсмени повернулися з Ігор Нескорених у Сіднеї з цілим набором медалей різного ґатунку. Вони поліпшили свій минулорічний результат.
Утім, це - не головне, кажуть хлопці. Поліна Спасенко продовжить.
"Руснів пишається тобою!"
Ледь не півсела приїхало привітати медаліста "Ігор Нескорених" - Василя Омельченка.
"Молитви були почуті - дві медалі виборов. Першу - стрибки - срібну, і золоту по бігу", - говорить Тетяна Федонюк, однокласниця українського чемпіона.
Свого колегу готуються вітати патрульні поліцейські.
"Плакат сьогодні вранці малювали".
Попри ампутацію ноги Юрій Дмитренко виборов у Сіднеї одрузу два "срібла" - у метанні диска та штовханні ядра.
"Юра - якраз той хлопець, з якого можна брати приклад - він постійно тренується в нашому залі департаменту", - говорить Євген Мамушкін, старший лейтенант поліції.
І ось нарешті українські Нескорені виходять з терміналу.
Медалей в української збірної більше, ніж учасників. 15 спортсменів привезли з Австралії 20 медалей. Свою срібну Олександр Зозуляк завоював у стрільбі з лука.
"Грамів сто, напевне"
Вчитися професійно стріляти з лука ветеран почав менше року тому. Для змагань йому виготовили спеціальний спортивний протез руки. Звикати до нього довелося в останній момент - за місяць до відльоту в Австралію.
"Я вже там похапцем тренувався з ним, що б якось до нього призвичаїтись. Правда, він трошки поламався, але це не важливо. Вдалося з ним виступити", - говорить Олександр Зозуляк, учасник "Ігор Нескорених".
Попереду у спортсменів нові тренування. Кілька учасників збірної змагатимуться у паралімпійських іграх.
"Дух нескорених це що? Бути рівним серед рівним, бути спільнотою загальною ветеранською, змагатися тренуватися. Навіть після важких поранень, ампутацій - життя триває", - запевняє Сергій Ільницький, капітан української збірної.
Наступні "Ігри Нескорених" проведуть за два роки у Голландії. Україну представлятимуть уже нові ветерани - такі правила змагань. Цього ж року по всій Україні відбудуться відбіркові тури.
по теме
"Ігри Нескорених": з Австралії повернулася українська збірна
Медалей в української збірної більше, ніж учасників - 15 спортсменів привезли з Австралії 20 медалей, утім, нагороди - не головне, кажуть хлопці
"Ігри нескорених": українці вибороли золоті та срібні нагороди
У загальному заліку на рахунку української збірної на цьогорічних змаганнях у Сіднеї - 5 золотих, 8 срібних та 3 бронзові медалі
"Ігри нескорених": ветеран АТО виборов срібну нагороду
Український спортсмен Юрій Дмитренко став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії
Команда учасників АТО вирушає на змагання до США
У команді 9 військовослужбовців - п'ятеро з них долатимуть повний марафон на 42 кілометри, решта - дистанцію на 10 кілометрів
"Ігри нескорених": українська збірна вирушила до Сіднею
Українські "Нескорені" вилетіли до Австралії. Напередодні ввечері, наших спортсменів проводжали в аеропорту "Жуляни". Скільки медалей вони сподіваються привезти?