Выборы в Грузии: ЦИК посчитала 100% голосов [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила 29 октября результаты подсчета 100% голосов избирателей с 3705 участков, согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов.
Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615 433 голоса), кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600 970 голосов), сообщает "Интерфакс".
На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов).
Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.
Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос, чего не произошло.
Днем ранее по данным экзит-полла Edison Research, Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили должны были получить одинаковое количество голосов.
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