В Грузии пройдет второй тур выборов. Илл.: pixabay.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила 29 октября результаты подсчета 100% голосов избирателей с 3705 участков, согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов.

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615 433 голоса), кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600 970 голосов), сообщает "Интерфакс".

На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов).

Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.

Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос, чего не произошло.

Днем ранее по данным экзит-полла Edison Research, Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили должны были получить одинаковое количество голосов.