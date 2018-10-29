Жителя Черновцов жестоко избили за припаркованное авто (видео) [ Редактировать ]
В Черновцах один местный житель избил другого прямо на улице за то, что тот неправильно припарковал свое авто.
Инцидент, который произошел 25 октября, зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает местное издание times.cv.ua.
Жена пострадавшего показала видео на заседании Черновицкого городского совета и заявила, что нападавший - работник Нацполиции, а дело пытаются "похоронить", покрывая патрульного.
Ранее в Черновцах патрульные насмерть сбили пешехода.
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