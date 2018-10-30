Все мы знаем о прямом назначении активированного угля. Его рекомендуется употреблять при первых симптомах пищевого отравления. Однако это не единственная причина употреблять активированный уголь чаще. Интернет-журнал Factinteres пишет о самых полезных свойств активированного угля.

Очистка полости рта

Активированный уголь улучшает действие от обычной чистки зубов. С его помощью можно не только отбелить зубы, но и нормализовать баланс PH, что избавит вас от неприятного запаха изо рта.



Для достижения такого эффекта рекомендуется смешать толченый активированный уголь с зубной пастой. Рекомендуемая пропорция - 1 ст.л. зубной пасты на 4 таблетки активированного угля. Размешайте полученную массу до однородной массы и почистите ею зубы.

Снижение уровня холестерина

Согласно исследованию американских ученых, активированный уголь позволяет снизить уровень холестерина. Причем уровень "хорошего" холестерина остается на прежнем уровне. По результатам исследования, достаточно употреблять 8 грамм активированного угля на протяжении нескольких недель и уровень "плохого" холестерина значительно снизится.

Устранение вздутия живота

Активированный уголь помогает избавиться от вздутия живота. Дело в том, что уголь поглощает продукты, которые вызывают вздутие. Рекомендуется съедать около 500 мг. активированного угля за 1 час до еды.

Предотвращает похмелье

Некоторые исследования показывают, что активированный уголь помогает смягчить похмелье. Дело в том, что уголь попросту поглощает часть алкоголя, что снижает его концентрацию в крови. Однако не нужно думать, что выпив пачку угля перед вечеринкой вы обезопасите себя от похмелья. Скорей всего, вам попросту не будет так плохо, как могло бы быть.

Замедляется старение

Употребление угля способствует замедлению старения, т.к. уголь останавливает изменение некоторых наших клеток, часть из которых и отвечают за процесс старения. Маски для лица с добавлением активированного угля помогают предотвратить морщины и очистить кожу от различных токсинов.

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