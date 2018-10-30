Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 820,2526 (-6,3458);

– 100 евро – 3 209,7295 гривны (+2,9536 грн).

Напомним, что биткоин с каждым днем все больше падает в цене.