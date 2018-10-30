Доллар в Украине продолжает падать [ Редактировать ]
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки.
Национальный банк Украины установил на вторник, 30 октября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 820,2526 (-6,3458);
– 100 евро – 3 209,7295 гривны (+2,9536 грн).
Напомним, что биткоин с каждым днем все больше падает в цене.
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