У середмісті столиці жінка підірвала себе поруч із поліцейською машиною

Кількість поранених унаслідок теракту в центрі столиці Тунісу зросла до 20. Серед них 15 співробітників служби безпеки та п'ятеро цивільних, зокрема, двоє дітей. Дев'ять силовиків досі у лікарні.

Нагадаю, напередодні у середмісті столиці - жінка підірвала себе поруч із поліцейською машиною. Мотиви її вчинку - поки що не відомі.