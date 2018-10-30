Теракт у Тунісі: кількість поранених зросла до 20 [ Редактировать ]
Кількість поранених унаслідок теракту в центрі столиці Тунісу зросла до 20. Серед них 15 співробітників служби безпеки та п'ятеро цивільних, зокрема, двоє дітей. Дев'ять силовиків досі у лікарні.
Нагадаю, напередодні у середмісті столиці - жінка підірвала себе поруч із поліцейською машиною. Мотиви її вчинку - поки що не відомі.
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