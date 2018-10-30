"Он кричал о помощи": боец АТО покончил с собой [ Редактировать ]
Во вторник, 30 октября, в Павлограде Днепропетровской области похоронят 33-летнего Сергея Норика. Он участник АТО, боец батальона "Донбасс". Мужчина прошел Иловайский котел. Об этом сообщила в Facebook ветеран АТО Людмила Калинина.
27 октября он покончил с собой. Его нашли повешенным.
"Он кричал о помощи, но его больше нет. Идут те, кто подарил Мир. Идут не только там на передовой! Идут и в тылу, страшно сказать, наложив на себя руки. Ястреб, прости! Пожалуйста, не забывайте, мы, атошники, все еще воюем. Даже здесь!", - написала она.
Ранее мы писали о том, что девушка покончила с собой, оставив загадочное послание.
по теме
В Яремчі стартував всеукраїнський форум ветеранів війни на Донбасі
На першому всеукраїнському форумі ветеранів війни справжній аншлаг. Більше сотні бійців з майже усіх областей країни. Від початку бойових дій на сході - вони вперше змогли зібратися, - розповідають хлопці
До Миколаєва повернулися з АТО бійці 36-ї окремої бригади
Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців - їх вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям
Ветерани АТО вирушили на "Марафон морської піхоти"
Ще одні змагання для колишніх військових, так званий "Марафон морської піхоти" невдовзі стартує в Сполучених Штатах. Сьогодні дев'ятеро наших ветеранів АТО вирушили до Вашингтона. Попри тяжкі поранення - вони щодня наполегливо тренувалися
Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на "Іграх нескорених"
Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на "Іграх нескорених". Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії
В Киеве пенсионерка выпрыгнула с 9 этажа
Жуткая трагедия произошла в одном из спальных районов Киева в четверг, 25 октября