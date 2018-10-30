Зима близко: подробный прогноз погоды на ноябрь [ Редактировать ]
Первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега. Однако ожидаются постоянные температурные прыжки. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11 – 14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов", - рассказал он.
По словам Горбаня, потом снова следует ожидать похолодания - до 3 градусов мороза.
"С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27 – морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", - подчеркнул народный синоптик.
Первый снег, который немножко пролежит на улицах, по прогнозам Горбаня, упадет 27 ноября. Его смоют дожди уже на следующий день. А вот приход настоящей зимы синоптик пообещал только с 16 - 17 января.
"Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но он пролежит недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января", - добавил Горбань.
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