Из-за сильного снегопада во Франции обесточенными оказались около 195 тысяч домов. Об этом сообщает пресс-служба компании электроснабжения Франции Enedis.

"Во Франции из-за снегопада обесточенными оказались около 195 тысяч домов", - сказано в сообщении.

Также сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.

Ранее сообщалось о том, что Испанию замело снегом.