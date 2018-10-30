Францию накрыл сильный снегопад (фото) [ Редактировать ]
Из-за сильного снегопада во Франции обесточенными оказались около 195 тысяч домов. Об этом сообщает пресс-служба компании электроснабжения Франции Enedis.
"Во Франции из-за снегопада обесточенными оказались около 195 тысяч домов", - сказано в сообщении.
Также сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.
Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.
В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.
Ранее сообщалось о том, что Испанию замело снегом.
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