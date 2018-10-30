По состоянию на 30 октября в Киеве без теплоснабжения временно остаются 4% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По состоянию на 30 октября коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало теплоноситель на все дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. В связи с повреждением тепловых сетей, возникших в процессе подачи теплоносителя, временно без теплоснабжения остаются 4% жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 65%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению.

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