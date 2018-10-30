В Германии задержали и судят медработника по обвинению в убийстве сотни пациентов.

41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств пациентам, за которыми он ухаживал, чтобы поразить коллег умением реанимировать, сообщает "ВВС-Украина".

Первые убийства были совершены в период с 1999 по 2005 годы. Хегель убивал больных в двух клиниках - в Ольденбурге и в районе Делменхорста.

Мужчину впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит пациенту лекарства, которые ему не назначались. В 2008 году его приговорили к семи годам тюрьмы за попытку убийства.

После суда в полицию обратилась женщина, чья мать умерла под наблюдением Хегеля. Она заподозрила, что это было убийство.

В 2014-2015 годах Хегель признал себя виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение. Тогда мужчина сказал, что его решения о совершении преступлений были "относительно импульсивными".

Во время судебного разбирательства Хегель признался психиатру, что убил более 30 человек.

Однако впоследствии следователи заподозрили, что мужчина рассказал не обо всех своих жертвах.

Если Хегеля признают виновным в убийстве 100 человек, он станет одним из самых жестоких серийных убийц в послевоенной Германии.

Ранее мы рассказывали, как врачи три года лечили мужчину от несуществующей болезни.