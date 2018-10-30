Медик убил 100 пациентов смертельными дозами [ Редактировать ]
В Германии задержали и судят медработника по обвинению в убийстве сотни пациентов.
41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств пациентам, за которыми он ухаживал, чтобы поразить коллег умением реанимировать, сообщает "ВВС-Украина".
Первые убийства были совершены в период с 1999 по 2005 годы. Хегель убивал больных в двух клиниках - в Ольденбурге и в районе Делменхорста.
Мужчину впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит пациенту лекарства, которые ему не назначались. В 2008 году его приговорили к семи годам тюрьмы за попытку убийства.
После суда в полицию обратилась женщина, чья мать умерла под наблюдением Хегеля. Она заподозрила, что это было убийство.
В 2014-2015 годах Хегель признал себя виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение. Тогда мужчина сказал, что его решения о совершении преступлений были "относительно импульсивными".
Во время судебного разбирательства Хегель признался психиатру, что убил более 30 человек.
Однако впоследствии следователи заподозрили, что мужчина рассказал не обо всех своих жертвах.
Если Хегеля признают виновным в убийстве 100 человек, он станет одним из самых жестоких серийных убийц в послевоенной Германии.
Ранее мы рассказывали, как врачи три года лечили мужчину от несуществующей болезни.
по теме
Фармацевти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків
Українці можуть залишитися без дешевого "Корвалолу". Фармацевти та експерти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків. Усе через судовий позов одного з виробників. Більше у нашому матеріалі
У Німеччині чоловік підкидав у магазини отруєне дитяче харчування
Чоловік підкинув на полицю супермаркету отруєні продукти та вимагав заплатити 12 мільйонів євро
Медицина в Украине: кому будут возмещать стоимость препаратов
В 2019 году государство начнет полностью возмещать стоимость препаратов
В Україні можуть подорожчати соціальні ліки
В Україні можуть подорожчати соціальні ліки! А все через судові суперечки навколо "Корвалола"! Одна з великих фармкомпаній вирішила привласнити собі ексклюзивне право на виробництво цих незамінних для мільйонів українців крапель
Чому в Україні можуть подорожчати соціальні ліки?
В Україні можуть подорожчати соціальні ліки. Усе через судовий спір щодо "Корвалолу". Хто хоче привласнити торговельну марку? І як це вплине на ціну?