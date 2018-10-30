70% населения Украины считают, что конфликт на Донбассе надо решать дипломатическим путем, и это дает нам уверенность в правильности пути, который избрал "Оппозиционный блок".

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя на одном из телеканалов возможные пути установления мира в Украине.

По мнению оппозиционного политика, официальному Киеву следует отказаться от посредничества и выходить на прямые переговоры со всеми противоборствующими сторонами.

"Посредничество не приведет ни к чему хорошему, взять хотя бы пример Азербайджана и Армении - там уже 25 лет, как замороженный конфликт. Поэтому необходимо отбросить все возможные опасения и выходить на прямые переговоры. Мы ("Оппозиционный блок" - ред.) в любом случае к этому готовы и предложили свое участие в них, если сегодняшняя власть волнуется за свои политические рейтинги. Также необходимо выполнять положения Минских соглашений. Я считаю, что его подписание было очень важным и ответственным решением, потому что он, как минимум, остановил массовые трагедии. Сразу после подписания Минского протокола, я вышел на трибуну парламента, и, невзирая на все крики и истерику, которая была в рядах правящей коалиции, сказал, что теперь нужно вводить миротворцев на линию размежевания для того, чтобы окончательно остановить конфликт и переходить к дипломатическому пути, который достаточно детально описан в Минском протоколе. Но, к сожалению, его реализация по политическим мотивам была приостановлена. Тем не менее, я убежден, что те 13 пунктов, которые в нём есть, хотя на сегодня они уже кое в чем устарели и нуждаются в коррективах, в целом являются хорошей и добротной картой по достижению мира", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он сказал, что примером такого дипломатического решения конфликта, может служить Колумбия, где после избрания нового президента и политической воли к компромиссу, была завершена война, которая длилась 52 года. Оппозиционный политик отметил, что исходя из этого международного опыта, Украине необходимо сделать три вещи.

"Во-первых, нужна политическая воля руководства страны, прежде всего президента, для того чтобы конфликт был закончен. Во-вторых, нужны прямые переговоры между противоборствующими сторонами, и мы специально пригласили министра внутренних дел Колумбии, который рассказывал нам, как сидел за одним столом с командирами партизанских соединений, и как они напрямую проводили переговоры под гарантией нескольких государств. В их случае, это были пять стран. В нашем случае, я считаю, это должны быть две страны - США и Россия. Америка будет отвечать за действия украинской власти, а Россия – за "ДНР/ЛНР". И третье, должно быть желание и готовность к компромиссу среди политической элиты", - подчеркнул Юрий Бойко.

Однако, по его словам, ни нынешний парламент, ни президент, не готовы к компромиссу.

"Сегодняшняя власть не делает шагов по установлению мира. Кроме "Оппозиционного блока" ни одна фракция в парламенте не представила какого-то реального видения, как достичь мира в Украине. Все они используют военную и псевдовоенную риторику, причем сами, сидя на диване и не участвуя в боевых действиях, призывают других идти на войну до победного конца. Это абсолютно тупиковый путь. Но если кто-то думает, что такой сложный и тяжелый конфликт можно решить без компромисса с обеих сторон, то он ошибается – это путь в никуда. В той же Колумбии, когда был референдум по поводу подписания мирного договора, общество разделилось 50 на 50. У нас ситуация значительно лучше: 70% населения Украины считают, что конфликт надо решать дипломатическим путем и как можно скорее», - резюмировал сопредседатель "Оппозиционного блока".