Жінки-політики: кому більш за все довіряють українці? [ Редактировать ]
Наталія Королевська, Юлія Тимошенко та Ольга Богомолець очолили рейтинг жінок-політиків, яким найбільше довіряють українці. Опитування провели в центрі "Софія".
Про позитивне ставлення до Богомолець повідомили близько 24 відсотків опитаних, стільки ж респондентів довіряють і лідеру "Батьківщини", і 22 відсотки - депутату від "Опозиційного блоку" Наталії Королевській.
А от рейтинг недовіри очолила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Про негативне ставлення до неї заявили 75 відсотків опитаних.
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