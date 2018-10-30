Наталія Королевська, Юлія Тимошенко та Ольга Богомолець очолили рейтинг жінок-політиків, яким найбільше довіряють українці. Опитування провели в центрі "Софія".

Про позитивне ставлення до Богомолець повідомили близько 24 відсотків опитаних, стільки ж респондентів довіряють і лідеру "Батьківщини", і 22 відсотки - депутату від "Опозиційного блоку" Наталії Королевській.

А от рейтинг недовіри очолила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Про негативне ставлення до неї заявили 75 відсотків опитаних.