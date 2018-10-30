Жінка, що йде. У Німеччині обговорюють заяву канцлера Німеччини, яка проанонсувала свою відставку з посади голови партії й оголосила, що більше не балотуватиметься на посаду керівника уряду. Про "три" загрози для Ангели Меркель - Тетяна Логунова.

В офісі канцлера все без змін. Ангела Меркель за давно затвердженим розкладом приймає прем'єра Ефіопії. У владних кабінетах роблять вигляд - все нормально. Втім, у кулуарах тільки й розмов про рішення канцлера поетапно піти з великої політики.

Ангела Меркель заявила, що планує залишитися канцлером Німеччини до кінця терміну. Тобто, ще три роки. Але у сьогоднішніх газетах журналісти вже аналізують епоху Меркель. Що вдалося зробити, а що ні - такі собі, політичні некрологи. Здається, мало хто вірить, що канцлеру вдасться реалізувати свій намір і досидіти до кінця.

Завадити можуть однопартійці, які на словах поки що всіляко підтримують свого лідера. Боротьба за владу в ХДС - вже розпочалася. Балотуватися на посаду голови партії зголосилися троє - соратниця канцлера і генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, критик Меркель і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, і "темна конячка", колишній очільник фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрідріх Мерц. Від того, хто з кандидатів переможе - залежить, чи зможе Меркель контролювати свою рідну партію.

"Так, дійсно, я чула, що пані Крамп-Карренбауер і пан Шпан висунули свої кандидатури на посаду голови ХДС. Я скажу так - я ніяк не впливатиму на дискусію з приводу можливого спадкоємця. Це новий, цікавий етап для партії, повний нових можливостей", - заявила Ангела Меркель, кацлер Німеччини.

Підкласти свиню можуть і соціал-демократи, які взагалі не бажали входити до великої коаліції. Вийти з уряду - все голосніше закликають представники молодіжного крила партії. Вони вже теж хочуть поставити питання про переобрання свого лідера.

"Розмови про те, наскільки легітимне партійне керівництво закінчиться тільки тоді, коли воно отримає підтвердження цієї легітимності. Це питання - стоїть посеред кімнати, як великий слон", - говорить Кевін Кюнерт, лідер молодіжного крила СДПН.

І точно не буде сидіти, склавши руки, опозиція, яка вимагає відставки Меркель з посади канцлера. Козирна карта тут у правих популістів - міграційна політика, через яку Ангела Меркель і почала втрачати свою популярність