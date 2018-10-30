Володимир Гройсман перевірив роботу системи зв'язку з громадянами та відповів на найболючіші питання українців [ Редактировать ]
Гаряча лінія з прем'єром. На запитання українців сьогодні відповідав Володимир Гройсман. Голова уряду перевірив, як працює система зв'язку з громадянами.
Каже: це можливість із перших вуст дізнатися проблеми людей у регіонах. І найголовніша з них, за словами прем'єра, це безпідставні відмови у наданні субсидій.
"Люди зараз говорять про якісь індивідуальні умови, які не дають можливості отримати субсидії. Я про це говорив і сьогодні хочу наголосити, що при зверненні людини, родини, в якій є життєво необхідним отримати державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг, управління соціального захисту має стояти на стороні людини, яка звернулась", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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