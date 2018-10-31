В сети опубликована последняя информация о нынешнем состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу", которые 20 октября попали в ужасное ДТП. Жертвой аварии стала коллега актеров Марина Поплавская.

Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице "Дизель Шоу".

Актеры войдут в рабочее состояние к концу 2018 года.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.

Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года.

Виктория Булитко оправляется от события морально и физически.

Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе.

Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе.

Балет "Ва-банк" проходит реабилитацию и восстановление.

"Поэтому "Дизель Студио" приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года. Мы продолжим радовать зрителей на сцене "Дворца Украины", а также в залах городов Украины и всего мира в 2019 году", - говорится в сообщении.

20 октября автобус с актерами "Дизель шоу" попал в жуткое ДТП под Киевом. В результате аварии погибла Марина Поплавская.