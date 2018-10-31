Смертельное ДТП: что известно о состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу" [ Редактировать ]
В сети опубликована последняя информация о нынешнем состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу", которые 20 октября попали в ужасное ДТП. Жертвой аварии стала коллега актеров Марина Поплавская.
Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице "Дизель Шоу".
Актеры войдут в рабочее состояние к концу 2018 года.
Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.
Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года.
Виктория Булитко оправляется от события морально и физически.
Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе.
Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе.
Балет "Ва-банк" проходит реабилитацию и восстановление.
"Поэтому "Дизель Студио" приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года. Мы продолжим радовать зрителей на сцене "Дворца Украины", а также в залах городов Украины и всего мира в 2019 году", - говорится в сообщении.
20 октября автобус с актерами "Дизель шоу" попал в жуткое ДТП под Киевом. В результате аварии погибла Марина Поплавская.
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