В Омской области России жительница города Называевска отправилась за покупками и родила прямо в магазине на кассе.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали местные СМИ.

По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему спокойно. Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. Ребенок появился на свет еще до приезда медиков, мальчика назвали Иваном.

Позже выяснилось, что это уже шестой ребенок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз фельдшер принимала у нее роды прямо в машине скорой помощи.

Недавно в Америке модель родила посреди показа нижнего белья.