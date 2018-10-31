Мать пятерых детей родила прямо на кассе (видео) [ Редактировать ]
В Омской области России жительница города Называевска отправилась за покупками и родила прямо в магазине на кассе.
Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали местные СМИ.
По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему спокойно. Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. Ребенок появился на свет еще до приезда медиков, мальчика назвали Иваном.
Позже выяснилось, что это уже шестой ребенок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз фельдшер принимала у нее роды прямо в машине скорой помощи.
Недавно в Америке модель родила посреди показа нижнего белья.
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