На Львівщині чоловік узяв у заручники власну дружину [ Редактировать ]
Сільський тероризм. На Львівщині чоловік узяв у заручники власну дружину і погрожував підірвати односельців. Як виявилося, він пов'язаний з кримінальним світом. Більше розповість Галина Якушко.
Село Лапаївка, за 10 кілометрів від Львова. Один із будинків оточила поліція. Чоловік взяв у заручники дружину. На жодні перемовини не йде. Погрожує підірвати бойову гранату.
"Було введено на територіі Пустомитівського району план "Грім", підтягнута спецпідрозділ і після того, як було вичерпано всі спроби мовного контакту з злочинцем, було прийнято рішення шодо силового штурму приміщення", - розповідає Валерій Середа, начальник ГУ Нацполіції у Львівській області.
Силовики виламали двері будинку та зайшли всередину. Чоловіка затримали, зараз він в ізоляторі. Вдома зберігав зброю та наркотики.
Сусіди кажуть: чоловік жив заможно, їздив на іномарці з водієм. Поселився тут недавно. Час від часу тероризував усе село.
"Був випадок, що він звалився десь з чердаку. Його вже десь брала міліція, швидка, казали що забився. Через 3 дні повертається знов. В нього під впливом наркотів шось там. Стріляв тут з оружия кругом по сусідах. Вікна повибивав. Страшний чоловік", - говорить Мирослав Ілейко, сусід.
У нападника 8 судимостей. Він відомий у кримінальному світі за прізвиськом "Паша". Чинив розбій та навіть був засуджений до 4 років позбавлення волі. Звідкіля узяв гранату у поліції з'ясовують. Експерти кажуть, дістати зброю нині не проблема.
"Зброю зара можна взяти де завгодно. Якшо хочете, то ми домовимося і я вам завтра дістану гранату у Львові. За 300 - 400 гривень. Це взагалі не питання", - говорить Микола Савельєв, волонтер.
За незаконне зберігання зброї, наркотиків та погрозу вбивства зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці.
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