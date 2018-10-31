Сільський тероризм. На Львівщині чоловік узяв у заручники власну дружину і погрожував підірвати односельців. Як виявилося, він пов'язаний з кримінальним світом. Більше розповість Галина Якушко.

Село Лапаївка, за 10 кілометрів від Львова. Один із будинків оточила поліція. Чоловік взяв у заручники дружину. На жодні перемовини не йде. Погрожує підірвати бойову гранату.

"Було введено на територіі Пустомитівського району план "Грім", підтягнута спецпідрозділ і після того, як було вичерпано всі спроби мовного контакту з злочинцем, було прийнято рішення шодо силового штурму приміщення", - розповідає Валерій Середа, начальник ГУ Нацполіції у Львівській області.

Силовики виламали двері будинку та зайшли всередину. Чоловіка затримали, зараз він в ізоляторі. Вдома зберігав зброю та наркотики.

Сусіди кажуть: чоловік жив заможно, їздив на іномарці з водієм. Поселився тут недавно. Час від часу тероризував усе село.

"Був випадок, що він звалився десь з чердаку. Його вже десь брала міліція, швидка, казали що забився. Через 3 дні повертається знов. В нього під впливом наркотів шось там. Стріляв тут з оружия кругом по сусідах. Вікна повибивав. Страшний чоловік", - говорить Мирослав Ілейко, сусід.

У нападника 8 судимостей. Він відомий у кримінальному світі за прізвиськом "Паша". Чинив розбій та навіть був засуджений до 4 років позбавлення волі. Звідкіля узяв гранату у поліції з'ясовують. Експерти кажуть, дістати зброю нині не проблема.

"Зброю зара можна взяти де завгодно. Якшо хочете, то ми домовимося і я вам завтра дістану гранату у Львові. За 300 - 400 гривень. Це взагалі не питання", - говорить Микола Савельєв, волонтер.

За незаконне зберігання зброї, наркотиків та погрозу вбивства зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці.