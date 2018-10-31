Масштабна спецоперація: поліція затримала телефонних шахраїв [ Редактировать ]
Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили в людей близько трьох мільйонів гривень. Спецоперація відбувалася одночасно у трьох областях - Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дутчак розкаже подробиці.
Пенсіонерка Маланія Дука в одну мить втратила всі заощадження. Пригадує: ввечері зателефонував чоловік, який назвався її сином, і попросив про допомогу. Що це аферист зрозуміла не одразу.
"Я взяла телефон, а він каже "мама, я попав в аварію, я покалічив жінку молоду, і вона лежить в лікарні, і за неї просять гроші, які маєш дай"", - розповідає Маланія Дука, потерпіла.
У заначці жінка мала десять тисяч гривень. Усі й віддала. Начебто поліцейському.
"Він каже я не маю як говорити, прийде людина, то ти дай, бо та жінка просить за ту, що я покалічив. Ну і я стала йому давати гроші, і віддала всі, які мала, пенсію якраз получила", - розповідає Маланія Дука, потерпіла.
Окрім жительки Тернополя Маланії Дуки, жертвами телефонних шахраїв стали ще майже 30 людей із різних регіонів. Злочинці телефонували з тюрми на окупованій території Луганської області.
"Представлялися працівниками поліції та пояснювали, що їхні родичі потрапили в ДТП або вчинили інші кримінальні правопорушення, і за вирішення питання вони пропонували свої послуги за грошову винагороду якби відкупитися від кримінальної відповідальності", - пояснює Віталій Кравчук, заступник начальника Тернопільського управління ДВБ Національної поліції України.
Шахраї працювали зі спільниками, які, власне, й приходили до жертв за викупом. Отримавши гроші, собі залишали тридцять відсотків, решту - перераховували на "зону".
"Мне звонил и назначал место встречи, где он мне передавал денежные средства, а я в последующим через терминал пополняла номера карт", - говорить підозрювана.
"Відбулася спецоперація по затриманню фігурантів вказаної злочинної групи. Обрано запобіжні заходи фігурантам у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави - 500 тисяч гривень кожному", - говорить Віталій Кравчук, заступник начальника Тернопільського управління ДВБ Національної поліції України.
На сьогодні задокументовано двадцять три злочини. Хоча правоохоронці не виключають - їх могло бути й більше. У людей аферисти видурили майже три мільйони гривень. Найбільше в мешканця Чернівців - відразу 600 тисяч.
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