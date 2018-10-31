В сколиозе может быть виновата неспособность тела эффективно забирать и использовать марганец, поступающий с пищей, сообщает "Країна здоров'я".

К такому выводу пришли медики из Университета Вашингтона. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты проанализировали гены 457 детей с тяжелой формой сколиоза и гены 987 здоровых детей. Вариация гена SLC39A8 наблюдалась у 6% здоровых детей и у 12% больных детей.Также специалисты исследовали гены 1095 детей без проблем с позвоночником и 841 ребенка со сколиозом разной степени - от умеренного до тяжелого. Выяснилось, что обозначенная генетическая мутация встречалась примерно в два раза чаще у детей из второй группы.

А когда ученые вырастили рыбок с неправильно работающим геном SLC39A8, у тех развились скелетные (в том числе искривление) и двигательные аномалии. Мутация позволяла телу нормально захватывать цинк и железо, но не марганец. При этом у детей с мутацией не фиксировался откровенный дефицит марганца. Просто их тело не могло его эффективно использовать. Специалисты подчеркивают, что марганец является одновременно и важным элементом, и токсином. Большие дозы вызывают судороги, проблемы с передвижением, агрессию, галлюцинации.

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