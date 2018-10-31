В среду, 31 октября, на сети водоснабжения в Киеве произошла авария. В связи с этим остановлена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.

По состоянию на 10:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена более, чем для десятка домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Семьи Хохловых, 7/9;

ул. Алексея Терехина, 14;

ул. Тульчинская, 7, 9Б;

ул. Василия Касияна, 8;

ул. Даниила Щербаковского, 59, 61, 61А, 63

ул. Приозерная, 8;

ул. Николая Закревского, 49/1, 49А.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

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