Авария в Киеве: 7 улиц остались без воды [ Редактировать ]
В среду, 31 октября, на сети водоснабжения в Киеве произошла авария. В связи с этим остановлена подача воды в дома на семи улицах столицы. Об этом сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.
По состоянию на 10:00 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
В целом поставка воды отключена более, чем для десятка домов столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Семьи Хохловых, 7/9;
- ул. Алексея Терехина, 14;
- ул. Тульчинская, 7, 9Б;
- ул. Василия Касияна, 8;
- ул. Даниила Щербаковского, 59, 61, 61А, 63
- ул. Приозерная, 8;
- ул. Николая Закревского, 49/1, 49А.
В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Ранее мы писали о том, что в Тернополе отключили батареи.
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