Пассажир самолета заснял инопланетный портал в небе (видео) [ Редактировать ]
В США пассажир самолета заснял в небе удивительный портал. Внезапно за бортом люди заметили странный объект, который представлял из себя сияющий круг ярко-синего цвета, передает "Новости Планеты".
Пока подлинность видео не проверялась экспертами. Согласно выводам конспирологов, замеченный портал используется инопланетянами для высадки на нашу планету.
Кто знает, возможно именно из этого портала когда-то выйдут пришельцы для захвата нашей Земли.
На днях исчезновение самолета засняли на видео.
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