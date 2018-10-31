Украинская певица Ани Лорак выложила откровенное видео на своей странице в Instagram-stories.

Певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу.

Поклонники негативно восприняли такой образ певицы, ведь все внимание привлекло слишком откровенное декольте артистки.

Фото: стоп-кадр из видео

Ранее мы писали о том, что полуголую Ани Лорак обвинили в фотошопе.