Ани Лорак раскритиковали за обнаженную грудь (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак выложила откровенное видео на своей странице в Instagram-stories.
Певица опубликовала запись во время того, как ей делали прическу.
Поклонники негативно восприняли такой образ певицы, ведь все внимание привлекло слишком откровенное декольте артистки.
Фото: стоп-кадр из видео
Ранее мы писали о том, что полуголую Ани Лорак обвинили в фотошопе.
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