В среду, 31 октября, умер известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис.

Информацию о смерти режиссера подтвердили и в Театре драмы и комедии. Народному артисту Украины было 87 лет. Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно.

О дате и времени прощания с Митницким обещают сообщить дополнительно. Всего Эдуардом Митницким создано более 140 спектаклей в театрах Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран.

Ранее мы писали о том, что умер легендарный украинский режиссер.