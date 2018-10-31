Умер легендарный режиссер [ Редактировать ]
В среду, 31 октября, умер известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
О его смерти на своей странице в Facebook сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис.
Информацию о смерти режиссера подтвердили и в Театре драмы и комедии. Народному артисту Украины было 87 лет. Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно.
О дате и времени прощания с Митницким обещают сообщить дополнительно. Всего Эдуардом Митницким создано более 140 спектаклей в театрах Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран.
Ранее мы писали о том, что умер легендарный украинский режиссер.
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