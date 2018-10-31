Решение Шевченковского районного суда оправдать члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского доказывает, что сотрудники прокуратуры причастны к фабрикации уголовного дела и созданию вокруг него общественного резонанса.

Об этом пишут в Facebook адвокаты.

"Разгромное, оглушительное поражение фальсификаторов из ГПУ. Этот приговор разберут на цитаты, он фантастический по формулировкам, логическим построениям, выводам. "Дело Гречковского" признано сфабрикованным, адвокат Павел Гречковский оправдан!", - написал адвокат Евгений Солодко.

Игорь Черезов, также выступавший в защите Гречковского, пишет, что удалось доказать фабрикацию и заказной характер дела.

"Очевидность того, что дело было щедро проплачено и сфабриковано привела к тому, что прокурор, который поддерживал обвинение в суде, не явился на оглашение решения суда. Одна из лучших команд адвокатов в Украине разбила в "пух и прах" все сфабрикованные доказательства и показала истинное лицо реформированной прокуратуры. Это не первый оправдательный приговор в моей адвокатской практике, но так топорно сфабрикованные обвинением доказательства встречаю впервые. Большинство из них суд признал недопустимыми. В действиях заявителя признали провокацию!", - написал Игорь Черезов.

Новости о судебном решении в деле Гречковского активно комментируют адвокаты, акцентируя на том, что нарушения прокуратуры являются массовыми и должны начать расследоваться по закону во всех делах, где обвинение построено на подтасовках.

"Следует реально наказать тех, кто фальсифицировал уголовные обвинения против Павла Гречковского. Сейчас десятки тысяч украинцев по сфальсифицированным обвинениям (незаконно) осуждены…чтобы остановить эти массовые фальшивые уголовные обвинения в украинском уголовном правосудии одного оправдательного приговора в одном деле по обвинению одного высококвалифицированного украинского юриста Павла Гречковского недостаточно. В Украине нужно системно, массово и бескомпромиссно и безальтернативно наказывать каждого следователя и каждого прокурора за допущенные фальсификации, злоупотребления и не предусмотренные законом манипуляции в уголовных производствах", -пишет адвокат Борис Житинский.

"Оправдательный приговор в отношении Павла Гречковского ещё раз убеждает, что реформа Прокуратуры полностью провалена", - пишет адвокат Валерий Кострюков. Андрей Федур прокомментировал решение суда словами "обвинение разрушили не доказательства, оно само себя уничтожило".

Заявителем по делу Гречковского был житомирский адвокат Анджей Климчук, который в нарушение закона согласился на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительными органами. В результате Климчук лишился права на адвокатскую деятельность, а признание его судом провокатором преступления станет предостережением для дальнейшего распространения такой практики для фальсификации преступлений.

"В деле Павла Гречковского свыше 10 томов доказательств стороны защиты. Именно им сегодня Шевченковский районный суд города Киева дал справедливую оценку. Мы и наши подзащитные по настоящему заслужили этот справедливый оправдательный приговор. Напомню, что исполнителем этой грязной провокации было существо с адвокатским свидетельством. Свидетельства его уже давно лишили, а свободы - пока нет. Сегодняшнее справедливое судебное решение широко распахнуло для него ворота СИЗО", - написал адвокат Александр Мирошник.

Как сообщалось, 30 октября Шевченковский районный суд оправдал Павла Гречковского. Суд признал недопустимыми доказательства обвинения, отсутствие состава преступления, нарушение подследственности и множественные процессуальные нарушения при открытии и расследовании этого дела в Генпрокуратуре.