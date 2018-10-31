Ангела Меркель відвідає Україну [ Редактировать ]
Ситуація на Донбасі та виконання мінських домовленостей - головна тема візиту до України Ангели Меркель. Канцлер Німеччини прибуде до Києва завтра - на один день. З Петром Порошенко - Меркель планує обговорити перспективи миротворчої місії на сході України, транзитну роль України в разі будівництва газопроводу "Північний Потік-2", ситуацію в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря.
Крім того, Ангела Меркель зустрінеться з прем'єром Володимиром Гройсманом, депутатами Верховної Ради та візьме участь у дискусії з студентами університету Тараса Шевченка.
У Київ Меркель прилетить після своєї гучної заяви про намір поетапно піти з великої політики. І німецькі експерти прогнозують - тепер канцлер ще більше зосередиться на зовнішньо-політичній діяльності.
"Я припускаю, що пані Меркель зробить усе, щоб кінець її кар'єри був таким успішним і послідовним, щоб вона залишилася в історії. Я думаю, вона буде ще більш енергійно продовжувати свої політичні зусилля. Її політика грунтується на раціональних рішеннях, вона апелює до людей, щоб вони визначили свої пріоритети. А пріоритет - це мирне майбутнє", - переконаний Нільс Дідеріх, політолог.
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