В Днепре останки погибшей 30 октября под трамваем женщины до сих пор остаются между рельсами посреди города.

"Место происшествия после ДТП на Донецком шоссе остановка улица Богомаза Звонила в полицию 30.10.2018 г. просила помочь найти службы, которые должны убирать останки потерпевшей с проезжей части. И интересно, как двое суток ездят водители трамвая, видя между рельсами останки убитой?! Или они продолжают играться гаджетами, им по-прежнему не до проезжей части", - написала психолог Людмила Марго в Facebook 31 октября.

Возмущенная очевидец в доказательство своих слов сделала шокирующие фото останков и добавила к своему сообщению (внимание, шокирующий контент!).

Напомним, 30 октября в Днепре трамвай переехал женщину и зацепил ребенка. Женщина скончалась на месте, а девочку госпитализировали.