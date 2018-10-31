В Днепре два дня не убирают останки женщины с трамвайных путей (фото) [ Редактировать ]
В Днепре останки погибшей 30 октября под трамваем женщины до сих пор остаются между рельсами посреди города.
"Место происшествия после ДТП на Донецком шоссе остановка улица Богомаза Звонила в полицию 30.10.2018 г. просила помочь найти службы, которые должны убирать останки потерпевшей с проезжей части. И интересно, как двое суток ездят водители трамвая, видя между рельсами останки убитой?! Или они продолжают играться гаджетами, им по-прежнему не до проезжей части", - написала психолог Людмила Марго в Facebook 31 октября.
Возмущенная очевидец в доказательство своих слов сделала шокирующие фото останков и добавила к своему сообщению (внимание, шокирующий контент!).
Напомним, 30 октября в Днепре трамвай переехал женщину и зацепил ребенка. Женщина скончалась на месте, а девочку госпитализировали.
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