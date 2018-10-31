Українські сапери розміновують звільнену Луганщину [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики тринадцять разів обстрілювали наші позиції. У районі Золотого застосували міномети забороненого калібру.
На Луганщині зараз тривають саперні роботи - фахівці розміновують території поблизу військових частин. Як працює один з інженерних підрозділів - бачив Геннадій Вівденко.
Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того - з'явилися нові, - замасковані диверсантами.
Це - так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область залишається досить небезпечною.
Інженер фіксує сигнал. Із досвіду знає - особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька.
"Третій - першому: дозвольте глянути місцевість".
" Третій - першому: виявлено хвостовик від міни. - Прийняв".
Про всяк випадок, знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою - для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач.
Юрій, військовослужбовець.
"Звук можемо виключити, тут є вібрація, іде вібраційна система на руку".
"Група розмінування перевірила ділянку дороги для безпеки висування основної частини основного підрозділу. Роботи дай боже - воно буде ще на протязі багатьох років, або десятків років фахівці будуть проводити розмінування місцевості для безпеки цивільного населення, для виконання сільгоспробіт", - говорить Сергій, військовослужбовець.
Так хлопці працюють щодня - у районах військових частин і лінії фронту. Це - їхня зона відповідальності.
"Багато роботи. В основному - знімаємо", - говорить Богдан, військовослужбовець.
"Ми не знаємо, де ці міни стоять і наскільки висока небезпека", - говорить Олександр, офіцер.
Бійців тішить, що основні райони міст Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного, - під українським контролем, уже звільнені від "мінної" загрози.
"За жовтень місяць групами розмінування було проведено розвідку 20 гектарів землі. Були небезпечні знахідки - вони ліквідовуються на місці. В районі Сєверодонецька, Лисичанська - на даний час небезпеки вже немає", - говорить Андрій, офіцер інженерно-саперного загону підрозділу розмінування.
За три дні у хлопців професійне свято - День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця, адже з настанням холодів - пальці втрачають чутливість - а це головна зброя саперів.
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