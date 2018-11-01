В Киеве на улице Березняковской мужчина без определенного места жительства бросился под колеса легкового автомобиля.

"Привели в сознание. На месте работали сотрудники скорой помощи и патрульная полиция. Что было в голове - неизвестно. То ли сыграли чувства, то ли выпитый алкоголь", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Также сегодня в Киеве убегавшие воры протаранили десятки авто.