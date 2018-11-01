Активисты, которые устраивают экологические протесты в промышленных городах и участвуют в них, не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий. Такое заявление сделал правозащитник Василий Сметана в эфире телеканала "112 Украина".

Эксперт убежден, что подобные протестные акции "кто-то искусственно собирает". По факту же закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества вредных выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, переживающую не лучшие времена.

"Собирать людей "против" всегда легче, чем собирать людей "за". На самом деле это то же самое, что бороться против создания рабочих мест, против работы вообще и за падение уровня жизни. Потому что это градообразующие предприятия, в том же Мариуполе от них зависит четверть населения. Соответственно, если завтра это производство будет остановлено, люди просто потеряют работу, и протестные настроения одного характера перейдут в протестные настроения другого характера. Поэтому я считаю, что кто-то эксплуатирует, взял на вооружение лозунг экологии", - говорит эксперт в разрезе грядущих президентских и парламентских выборов.

При этом Сметана не отрицает того факта, что в том же Мариуполе экологическая ситуация в самом деле нехорошая, дескать, признают это и сами предприятия. В то же время, говорит правозащитник, предприятия и сами отчитываются о потраченных на модернизацию средствах и регулярно ситуация в городе улучшается.

По его данным, в экологическую модернизацию предприятия, построенные почти 100 лет назад, вкладывают миллиарды гривен.

Он также напомнил, что министерство природных ресурсов постоянно выдает лицензии, разрешения и контролируют выбросы этих предприятий.

Сами предприятия тоже отчитываются о снижении выбросов из-за установленного оборудования. Они работают с Минприроды, получают разрешения на опасные выбросы, и это постоянный диалог. Поэтому я уверен, что у государства есть необходимые рычаги для работы с такими предприятиями… Но не может одно предприятие, которое и так вкладывает очень много денег (в модернизацию, - ред.), все это потянуть. Государство должно конкретными вложениями показать, что оно само заинтересовано в изменении экологической ситуации в городе», - подытожил эксперт.