Экоактивисты не осознают последствия остановки заводов - эксперт [ Редактировать ]
Активисты, которые устраивают экологические протесты в промышленных городах и участвуют в них, не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий. Такое заявление сделал правозащитник Василий Сметана в эфире телеканала "112 Украина".
Эксперт убежден, что подобные протестные акции "кто-то искусственно собирает". По факту же закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества вредных выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, переживающую не лучшие времена.
"Собирать людей "против" всегда легче, чем собирать людей "за". На самом деле это то же самое, что бороться против создания рабочих мест, против работы вообще и за падение уровня жизни. Потому что это градообразующие предприятия, в том же Мариуполе от них зависит четверть населения. Соответственно, если завтра это производство будет остановлено, люди просто потеряют работу, и протестные настроения одного характера перейдут в протестные настроения другого характера. Поэтому я считаю, что кто-то эксплуатирует, взял на вооружение лозунг экологии", - говорит эксперт в разрезе грядущих президентских и парламентских выборов.
При этом Сметана не отрицает того факта, что в том же Мариуполе экологическая ситуация в самом деле нехорошая, дескать, признают это и сами предприятия. В то же время, говорит правозащитник, предприятия и сами отчитываются о потраченных на модернизацию средствах и регулярно ситуация в городе улучшается.
По его данным, в экологическую модернизацию предприятия, построенные почти 100 лет назад, вкладывают миллиарды гривен.
Он также напомнил, что министерство природных ресурсов постоянно выдает лицензии, разрешения и контролируют выбросы этих предприятий.
Сами предприятия тоже отчитываются о снижении выбросов из-за установленного оборудования. Они работают с Минприроды, получают разрешения на опасные выбросы, и это постоянный диалог. Поэтому я уверен, что у государства есть необходимые рычаги для работы с такими предприятиями… Но не может одно предприятие, которое и так вкладывает очень много денег (в модернизацию, - ред.), все это потянуть. Государство должно конкретными вложениями показать, что оно само заинтересовано в изменении экологической ситуации в городе», - подытожил эксперт.
по теме
Кабмин назначил нового главу Пенсионного фонда
В четверг, 31 октября, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного
Гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака
Что ждет вас в ноябре 2018 года, узнайте в общем гороскопе для каждого знака зодиака
В Украине создали мобильный минометный комплекс
В Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного комплекса Барс-8ММК
В Украине утвердили доктрину с медстандартами НАТО
В среду, 31 октября, Кабинет министров утвердил Военно-медицинскую доктрину
Російські спецслужби схиляють до співпраці родичів українських військових
Російські спецслужби схиляють до співпраці родичів українських військових. За даними СБУ, дружини трьох українських офіцерів були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях
Масштабна спецоперація: поліція затримала телефонних шахраїв
Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили в людей близько трьох мільйонів гривень. Спецоперація відбувалася одночасно у трьох областях - Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дутчак розкаже подробиці