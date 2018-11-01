Активисты продолжают требовать отставки Виталия Трубарова под зданием Фонда госимущества [ Редактировать ]
У ФГИУ собрались более сотни митингующих, представляющих различные общественные организации. В основном здесь представители ОО "Неизвестный патриот".
Активисты скандируют "Долой лоббиста Виталия Трубарова" или "Долой служителя олигархов Виталия Трубарова", сообщает "КП в Украине".
Таким образом, митингующие продолжают свою бессрочную акцию с требованием уволить с занимаемой должности Виталия Трубарова. Вчера акция началась под стенами Кабинета министров, сегодня участники акции перешли под стены здания ФГИУ.
Организаторы уверяют, что акция продлится пока и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров не уйдет будет отправлен в отставку.
"У нас есть целый перечень причин для отставки Виталия Трубарова. Во-первых, он был назначен на должность с нарушением закона. Во-вторых, господин Трубаров возглавлял штаб казачьих ФСБшных организаций, которые воевали против наших ребят на Донбассе. В-третьих, против него было открыта уголовное производство из-за незаконной приватизации в интересах олигархов. Такими же незаконными сделками он продолжает заниматься и сегодня. Какие еще причины необходимо назвать чтобы нас наконец услышали? Такому человеку как Трубаров не место в государственных органах власти!", - сказал пресс-секретарь общественного организации "Неизвестный патриот" Сергей Антонов.
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