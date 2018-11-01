У Пакистані протестують проти звільнення християнки [ Редактировать ]
Столицю Пакистану охопили масові протести. Прихильники ультрарелігійної партії невдоволені рішенням Верховного суду звільнити християнку, яка нібито ображала засновника ісламу пророка Магомета.
Принаймні, у цьому 53-річну Асію Бібі звинувачували деякі односельці. Її затримали ще 2009-го і засудили до страти через богохульство. Але напередодні Верховні судді скасували попередній вирок - довести провину жінки не вдалося.
Справа привернула увагу правозахисників у багатьох країнах світу. А радикально налаштовані мусульмани досі наполягають на страті Асії.
"Це - найтемніший день в історії Пакистану. Сьогоднішня ухвала буде записана темними літерами серед усіх судових рішень. Верховний суд виправдав винну, яку засудили у першій інстанції", - говорить Абдул Гафур Хаїдері, сенатор від релігійної політичної партії.
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