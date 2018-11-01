В Харькове взорвали и обокрали банкомат [ Редактировать ]
1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
Около 5:00 в Холодногорский отдел полиции поступила информация о взрыве в банкомате, расположенном по ул. Большая Панасовская. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и работники взрывотехнического управления областного ГУНП. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.
Согласно сообщению, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к нему лиц.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне произошла драка с перестрелкой
по теме
Украинец пытался вывезти в Польшу сотни советских паспортов
Гражданин Украины попытался провезти в Польшу сотни паспортов и медалей с символикой СССР
У Кропивницькому на хабарах затримали двох правоохоронців
У Кропивницькому на хабарах затримали двох правоохоронців. Працівник кримінальної поліції за 20,5 тисяч гривень пообіцяв допомогти місцевому жителю бeзпeрeшкодно продавати дeрeвину у місті
Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь
Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пытался скрыть улики
Масштабна спецоперація: поліція затримала телефонних шахраїв
Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили в людей близько трьох мільйонів гривень. Спецоперація відбувалася одночасно у трьох областях - Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дутчак розкаже подробиці
Во Львове пьяная женщина везла детей в багажнике
Во Львове патрульные остановили автомобиль, в багажном отделении которого были трое детей