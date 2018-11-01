1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Около 5:00 в Холодногорский отдел полиции поступила информация о взрыве в банкомате, расположенном по ул. Большая Панасовская. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и работники взрывотехнического управления областного ГУНП. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

Согласно сообщению, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к нему лиц.

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