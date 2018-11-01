Авария на космическом корабле "Союз": появилось видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео аварии аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября. Соответсвующие кадоры опубликовал "Роскосмос" в Facebook.
На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней.
31 октября в "Роскосмосе" заявили, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.
Ранее в сети появились фото с места крушения ракеты "Союз".
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