В сети появилось видео аварии аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября. Соответсвующие кадоры опубликовал "Роскосмос" в Facebook.

На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней.

31 октября в "Роскосмосе" заявили, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Ранее в сети появились фото с места крушения ракеты "Союз".