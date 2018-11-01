В Ривненской области произошел масштабный пожар в пассажирском поезде сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов".

ЧП произошло 1 ноября в Костопольском районе у станции "Моквин", - сообщает пресс-служба ГСЧС области в Facebook.

На момент пожара в поезде были люди, но они выбежали из него до прибытия спасателей, которые потушили пожал лишь через час после его возникновения.

"К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении ГСЧС.

Двумя днями ранее сотни элитных Maserati сгорели в одночасье в порту.