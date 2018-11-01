І це тільки перший етап здорожчання

Більше платити доведеться і поціновувачам стаціонарних телефонів. З першого листопада вартість місячної абонентської плати за не мобільний телефон для населення зросте: в містах на 17% - до майже 50 гривень; в селах на 18,8% до сорока-п'яти гривень.

І це тільки перший етап здорожчання. С першого січня на українців чекають нові, підвищенні, тарифи на телекомунікаційні послуги.