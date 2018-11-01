Власники стаціонарних телефонів платитимуть більше [ Редактировать ]
Більше платити доведеться і поціновувачам стаціонарних телефонів. З першого листопада вартість місячної абонентської плати за не мобільний телефон для населення зросте: в містах на 17% - до майже 50 гривень; в селах на 18,8% до сорока-п'яти гривень.
І це тільки перший етап здорожчання. С першого січня на українців чекають нові, підвищенні, тарифи на телекомунікаційні послуги.
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