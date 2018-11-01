Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку" [ Редактировать ]
Із дня Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського Боїнга. "Чорну скриньку" лайнера, який зазнав аварії у понеділок, виявили на глибині 30 метрів - серед уламків літака.
Тепер експерти зможуть з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету. Нагадаю, на борту літака було 189 людей. Ніхто не вижив.
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