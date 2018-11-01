Македонія та Греція відновлюють авіасполучення [ Редактировать ]
Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після більш як десятирічної перерви. Про це повідомляє агентство Associated Press.
Між Скоп'є та Афінами існував повітряний зв'язок у 2003-2007 роках. Його перервали після того, як колишній консервативний уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь полководця Олександра Македонського, чим прогнівив Афіни.
Чинний уряд балканської країни в лютому змінив назву летовища, а пізніше підписав угоду про зміну назви країни, - яка багато років була предметом суперечки між державами. Афіни, своєю чергою, пообіцяли припинити блокаду вступу Скоп'є до ЄС і НАТО.
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